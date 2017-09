Insgesamt vier Wasserrohrbrüche hatten am 23. Mai und 15. Juni in Isernhagen Zehntausende Kubikmeter Wasser freigesetzt. Unter anderem stand die Straße Am Ortfelde unter Wasser.© Foto:Christian Elsner HAZ / NP

| Frank Walter

Isernhagen

Enercity plant riesige Baustelle

Die vier Wasserrohrbrüche, bei denen Zehntausende Kubikmeter Wasser Straßen in N.B. und K.B. überflutet hatten, haben weitreichende Folgen: Der Versorger Enercity muss Teile der beiden Hauptwasserleitungen durch Isernhagen erneuern, was für den Autoverkehr in den Altdörfern möglicherweise massive Auswirkungen hat.