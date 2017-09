Zur Aufklärung der Einbrüche in Kirchhorst ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen.© A4488/_Nicolas Armer

| Frank Walter

Kirchhorst

Diebe steigen in drei Firmen ein

Das dicht an der Autobahn-Anschlussstelle gelegene Gewerbegebiet in Kirchhorst erfreut sich bei Dieben offenbar großer Beliebtheit. Am Freitag meldete die Polizei Großburgwedel erneut drei Einbrüche.