Kirchhorst/Lohne

Diebe stehlen Autoteile

Erneut haben Unbekannte teure Teile aus Autos gestohlen und so einen Schaden von mehr als 10.000 Euro angerichtet. Die Diebe kamen in der Nacht zu Mittwoch, schlugen zweimal in Kirchhorst und einmal in der Gartenstadt Lohne Seitenscheiben ein, um in die Fahrzeuge zu gelangen.