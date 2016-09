Die Bauvoranfrage für das Hotel, das auf dem Gelände der ehemaligen Gaststätte Zum Maikäfer entstehen soll, hat der Investor zurückgezogen. Auch seine Pläne für ein Hotel am Kirchhorster See sind nun beerdigt.© Carina Bahl

Isernhagen

Bauvoranfrage für den Maikäfer zurückgezogen

Auf diese Gelegenheit hatte der Ortsrat Kirchhorst lang gewartet: Am Montagabend konnten die Politiker Investor Frank Jasiek nach seinen Hotel-Plänen am See und auf dem Gelände des Maikäfers befragen – die Antwort gefiel nicht.