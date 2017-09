Die Nachwuchsbands Jenny and the Gents, Unchained und Dead Folks erhalten von den Organisatoren des Zehntfestes Olaf Brans (von links vordere Reihe), Kai-Oliver Apel, Dr. Andreas Glombik und Heinz Rehbock eine Spende.© Kai-Oliver Apel

Kirchhorst

Bands planen Studioaufnahmen und Workshops

Überraschung für Isernhagener Nachwuchsbans: Jeweils 500 Euro haben Jenny and the Gents, Unchained und Dead Folks von den Organisatoren des Zehntfestes erhalten - und nutzen die Spende für Studioaufnahmen oder Workshops mit einem Profimusiker. Weitere 500 Euro gingen an den Förderverein JuKi.