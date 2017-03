Der Boden ist begradigt: In wenigen Wochen beginnt an der Krendelstraße der Bau einer neuen Werkstatt der Pestalozzi-Sitftung.© Carina Bahl

Altwarmbüchen

Pestalozzi baut neue Werkstatt

Die Pestalozzi-Stiftung aus Großburgwedel baut in Altwarmbüchen eine Werkstatt für 60 Mitarbeiter. Das Angebot an der Krendelstraße/Ecke Jakobistraße richtet sich vor allem an Menschen mit geistiger Behinderung.