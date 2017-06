Die Zukunft des Crendelcenters ist jetzt ein Fall für das Verwaltungsgericht Hannover.© Archiv

| Frank Walter

Altwarmbüchen

Streit ums Crendelcenter landet vor Gericht

Das Tauziehen zwischen der Gemeinde und der Region ums Crendelcenter in Altwarmbüchen ist jetzt ein Fall für die Juristen: Das Verwaltungsgericht Hannover muss in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren entscheiden, wer in der Auseinandersetzung um die Zukunft des Einkaufszentrums die besseren Argumente auf seiner Seite hat.