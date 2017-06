Die Polizei hat drei mutmaßliche Einbrecher festgenommen, die in der Nacht zu Dienstag in ein Ärztehaus in Altwarmbüchen eingestiegen sein sollen.© Symbolbild

| Frank Walter

Isernhagen

Festnahmen nach drei Einbrüchen

Nach Einbrüchen in mehrere Arztpraxen im Altwarmbüchener Zentrum hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag einen Tatverdächtigen noch in der Nähe vorläufig festnehmen können. Zwei mutmaßliche Komplizen entdeckten die Beamten später in Hannover.