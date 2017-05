Der Containerbrand im Gewerbegebiet war für die Ortsfeuerwehr von H.B. eine Minutensache.© Sandra Schütte

| Martin Lauber

Isernhagen

Dieselstraße: Altholz brennt im Container

Per Sirenenalarm ist die Ortsfeuerwehr von Isernhagen H.B. am Freitag gegen 15 Uhr zu einem Einsatz an die Dieselstraße gerufen worden: Im Gewerbegebiet schlugen unter starker Rauchentwicklung Flammen aus einem Container, in dem Altholz gesammelt wurde.