Noch gibt es in Isernhagen keine Ganztagsgrundschulen. Die Hortplätze reichen derweil für die große Nachfrage nicht aus. Die Politik sucht nach Lösungen.© Symbolbild

Isernhagen

Wie lässt sich das Hort-Angebot erweitern?

Die Anmeldefrist in den Horten für das Betreuungsjahr 2017/2018 ist abgelaufen. Noch sind keine Plätze vergeben, das passiert in den nächsten Wochen – dass sie aber auch in diesem Jahr nicht ausreichen werden, um den Bedarf abzudecken, ist zu erwarten. Obwohl die Eltern keinen Anspruch auf einen Platz haben, nimmt sich die Politik das Thema jetzt vor.