Der Adventsmarkt im Isernhagenhof ist am Wochenende mehr als gut besucht. Freie Parkplätze sind an beiden Tagen Mangelware.© Carina Bahl

Isernhagen

Kulturverein blickt auf erfolgreiches Jahr

Meilenweit kein freier Parkplatz und eine rappelvolle Kulturscheune, in der sich Hunderte eng angekuschelt in vorweihnachtliche Stimmung bringen: Was der Isernhagenhof-Kulturverein mit seinem „Advent auf dem Hof“ am Wochenende erlebte, kann als symptomatisch für 2016 gelten.