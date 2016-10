So funktioniert das bilinguales Profil: Die Achtklässler sprechen im Fach Religion ausschließlich Englisch und haben Spaß.© Jarolim-Vormeier

Altwarmbüchen

In Religion wird Englisch gepaukt

Die Sache mit der Sprache ist oft gar nicht so einfach: "They – ich weiß nicht, wie ich das sagen soll – glauben an Allah", sagt die 13-jährige Pauline. Isa Perret, Lehrerin am Gymnasium Isernhagen, liefert die englische Übersetzung: "They believe of Allah."