| Andreas Zimmer

Barsinghausen

Zwei Fahrer werden bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall auf der Bunsenstraße in Barsinghausen am Dienstagnachmittag sind zwei Fahrer leicht verletzt worden. An dem Daimler Chrysler entstand Totalschaden, an dem Ackerschlepper nur ein leichter Schaden. Die Polizei sucht Zeugen.