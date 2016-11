| Andreas Zimmer

Hemmingen-Westerfeld

Ein Navigationsgerät und ein Lenkrad sind die Beute bei Autoaufbrüchen in Hemmingen-Westerfeld gewesen. In der Nacht zu Sonnabend haben der oder die Täter jeweils das hintere Dreiecksfenster der beiden parkenden BMW eingeschlagen.

Hemmingen-Westerfeld. Bei dem ersten Aufbruch an der Sundernstraße wurde das fest eingebaute Navigationsgerät gestohlen und bei jenem an der Berliner Straße in Höhe des Penny-Marktes ein Lederlenkrad, das im Kofferraum lag.

Mögliche Zeugen sollen sich in der Polizeistation in Arnum melden, Telefon (05101) 852707, oder

im Polizeikommissariat in Ronnenberg. Dieses ist unter der Rufnummer (05109) 5170 erreichbar.