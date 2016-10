Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch

| Andreas Zimmer

Hemmingen-Westerfeld

Wohnmobil gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben ein Wohnmobil in Hemmingen-Westerfeld gestohlen. Das silberne Fahrzeug von Fiat, Modell Ducato Bürstner, war in der Zeit von Freitag, 22 Uhr, bis Sonnabend, 10 Uhr, am Köllnbrinkweg in Höhe Kreithwinkel geparkt.