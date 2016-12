Die K221 wird ab Januar zur Baustelle.© Andreas F. - Fotolia

Andreas Zimmer

Hemmingen

K221 wird für fünf Monate dicht gemacht

Verkehrsteilnehmer in Hemmingen sollten im ersten Halbjahr 2017 für ihre Wege mehr Zeit einplanen: Die Kreisstraße 221 zwischen dem real-Markt-Kreisel und der Kreuzung an der Gaststätte Mutter Buermann in Devese wird für fünf Monate voll gesperrt. Der Grund ist der Bau der B3-Ortsumgehung.