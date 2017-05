Blick von der Arnumer Kirchstraße: So soll das neue Gerätehaus aussehen.© Stadt/SKS

| Andreas Zimmer

Arnum

Votum für Neubau steht noch aus

Über den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Arnum für 2,7 Millionen Euro ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der Feuerschutzausschuss hat am Montagabend kein Votum abgegeben. Das lag an der DUH, die noch Fragen hatte und deren Antworten sie in ihrer nächsten Fraktionssitzung klären möchte.