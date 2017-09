Das Gebäude an der B3 wurde zuletzt als Gaststätte genutzt.© Andreas Zimmer

| Andreas Zimmer

Arnum

Alte Schmiede: Zwei Varianten für Sozialwohnungen

Mehr Sozialwohnungen oder mehr Wohnräume im Mittelsegment? In der Frage, welche Wohnungen in den beiden Neubauten auf dem Gelände der Alten Schmiede in Arnum angeboten werden sollen, ist die Stadt jetzt einen Schritt weiter.