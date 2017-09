Bei Seniorenfragen sind die Mitarbeiter im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld zurzeit die Ansprechpartner. Sprechstunden des Beirates werden dort nicht mehr angeboten.© Andreas Zimmer (Symbolbild)

| Andreas Zimmer

Hemmingen

Neuer Seniorenbeirat erst ab Mai 2019?

In Hemmingen soll bis Mai 2019 kein neuer Seniorenbeirat gewählt werden. In der Zwischenzeit könnte es regelmäßige Sprechstunden in den Stadtteilen geben sowie einzelne Veranstaltungen zu Seniorenthemen.