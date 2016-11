Die Feuerwehr wird ins Hemminger Gewerbegebiet gerufen.© Symbolbild

| Andreas Zimmer

Hemmingen-Westerfeld

Vater und Sohn werden von Golf erfasst

Ein Vater und sein Sohn sind am Donnerstag in Hemmingen-Westerfeld von einem Volkswagen Golf angefahren worden. Der Unfall ereignete sich an der Gutenbergstraße in Höhe eines Sonderpostenmarktes. Der Rettungshubschrauber flog in das Gewerbegebiet.