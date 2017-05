Die Polizei sucht Zeugen.© Symbolbild

| Andreas Zimmer

Arnum

Auto demoliert und Unfallflucht begangen

Unbekannte Fahrer haben in Arnum einen Kleintransporter beschädigt und Unfallflucht begangen. Nach Angaben der Polizei stand das rote Fahrzeug der Marke Renault in der Zeit von Freitag, 22 Uhr, bis Sonnabend, 6 Uhr, an der Göttinger Straße in Höhe des Hauses Nr. 117.