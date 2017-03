Das Bild zeigt eine Szene aus der Probe für "Lysistrata - der Krieg muss weg".© Torsten Lippelt

| Andreas Zimmer

Hemmingen-Westerfeld

Stehende Ovationen für die Theater-AG

Premiere vor ausverkauftem Haus: Mehr als 200 Zuschauer haben am Mittwochabend die Vorführung „Lysistrata – der Krieg muss weg“ der Theater-AG der Hemminger KGS gesehen. Das Stück kam gut an. Es gab mehrfach Szenenapplaus und am Ende sogar stehende Ovationen.