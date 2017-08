So könnten die Menschen ausgesehen haben, die vor 2000 Jahren zwischen Wilkenburg und Arnum ihr Lager aufgeschlagen haben: Werner Pollak, Mitglied der Römer-AG Leine, hat sich in eine historische Kluft geworfen.© Daniel Junker / www.junkerphoto.de

| Andreas Zimmer

Wilkenburg

Tafel an früherem Römerlager wird enthüllt

An der Stelle in Wilkenburg, wo 2015 Spuren des ersten Römerlagers in der norddeutschen Tiefebene gefunden worden sind, wird eine neue Informationstafel enthüllt. Zudem gibt es ein neues Faltblatt. Es wird am Sonnabend, 5. August, 14 Uhr, während einer Führung über die Fundstätte vorgestellt.