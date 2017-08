Auf ein Wort (von links): der Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch, Ministerpräsident Stephan Weil und die Landtagskandidatin Kerstin Liebelt.© Andreas Zimmer

| Andreas Zimmer

Devese

Stephan Weil stellt sich Fragen auf Bierdeckeln

Ina Müller lässt grüßen: Mehr als 70 Frauen und Männer haben am Mittwoch den Abend mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) unter dem Motto „Auf ein Wort“ verfolgt. In Anlehnung an Müllers beliebte ARD-Talk-Show „Inas Nacht“ haben die Besucher ihre Fragen auf Bierdeckeln notiert.