Der Chor der Kindertagesstätte Hemmingen-Westerfeld hat den Weihnachtsmarkt 2017 musikalisch eröffnet.© Tobias Lehmann (Archiv)

| Andreas Zimmer

Hemmingen-Westerfeld

Stadt sucht Mitwirkende für Weihnachtsmarkt

Am Freitag, 22. September, ist Herbstanfang, und die Stadtverwaltung Hemmingen steckt mitten in weihnachtlichen Vorbereitungen. Sie plant den Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld und sucht noch Aussteller und andere Mitwirkende.