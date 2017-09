An einer Seite ist kein Schutz vor der Böschung.© Andreas Zimmer

| Andreas Zimmer

Devese

Stadt und Polizei fordern mehr Schutz an Brücke

Sind an der neuen Brücke in Devese mehr Schutzvorrichtungen notwendig? In diesem Punkt gehen die Meinungen zwischen der Stadt Hemmingen, der Hemminger Polizei und der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auseinander.