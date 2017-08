Andreas Gonschior (von links) zeigt Dieter Driller-van Loo, Elisabeth Becher-Lüttig, Thorsten Langner und Olaf Wernhoff, wie eng der Stundenplan ist. KGS Hemmingen, Abordnungen© Andreas Zimmer

Schulelternrat kündigt "massiven" Protest an

Für die Hemminger KGS hat der erste Schultag nach den Sommerferien am Donnerstag alles andere als erfreulich begonnen. Die Schule muss, so die Aufforderung aus dem Ministerium, Lehrer an Grundschulen abordnen – insgesamt 130 Unterrichtsstunden in der Woche.