Die Bushaltestelle an der KGS.© Andreas Zimmer

| Andreas Zimmer

Hemmingen-Westerfeld

Schüler steigen zu früh aus dem Bus

An den Bushaltestellen vor der KGS Hemmingen gibt es ein Problem: Viele Schüler steigen zu früh aus. Sie verlassen den Linienbus bereits an der Haltestelle Börie und gehen direkt über die verkehrsreiche Berliner Straße in Richtung Schulgelände.