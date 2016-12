SPD-Fraktionschef Jens Beismann (Mitte) unterschreibt: Marlis Klingenberg (CDU-Stadtverband, von links), Kerstin Liebelt (SPD-Ortsverein), der CDU-Fraktionsvorsitzende Ulff Konze und Bürgermeister Claus Schacht sehen zu.© Andreas Zimmer

| Andreas Zimmer

Hemmingen

Einmalig: Die Große Koalition steht

Fünf Unterschriften, eine Vereinbarung: Die Große Koalition im Hemminger Rat steht. SPD und CDU in Hemmingen sowie Bürgermeister Claus Schacht (SPD) haben das siebenseitige Papier am Donnerstagabend im Kleinen Ratssaal unterzeichnet – in der Geschichte Hemmingens einzigartig.