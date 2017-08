Volker Stahnke stellt die richtige Lautstärke für die Vorführung ein.© privat

| Tobias Lehmann

Hemmingen-Westerfeld

Solarkino muss ins Trockene verlegt werden

Ein Solarkino bei Regenwetter? Mit leistungsfähigen Akkus ist das möglich. Rund 30 Gäste haben am Sonnabendabend die britische Komödie "Ganz oder gar nicht" im Jugend-Kultur-Haus in Hemmingen-Westerfeld gesehen. Ursprünglich sollte die Vorführung unter freiem Himmel am Bauspielplatz sein.