Nachdem bereits im Südbereich des ehemaligen Römerlagers eine Informationstafel aufgestellt worden ist, weist seit kurzem eine weitere, in der Dicken Riede in Wilkenburg, auf die besondere Bedeutung des Römerlagers hin.© Torsten Lippelt

| Andreas Zimmer

Wilkenburg

Offener Brief der Römer-AG: Lager erhalten

Bevor Axel Priebs, Planungsdezernent bei der Region Hannover, zum 1. April an die Universität Wien wechselt, soll er, so fordert es die Römer-AG Leine, die Faktenlage zum Römerlager in Wilkenburg neu bewerten.