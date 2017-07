Die Tür des Mausoleums befindet sich jetzt in der Friedhofskapelle in Hemmingen-Westerfeld.© Tobias Lehmann

| Andreas Zimmer

Hemmingen-Westerfeld

Tag der offenen Tür für die Tür

Debüt in Hemmingen-Westerfeld: Die drei Meter hohe Tür des Mausoleums, die Ende Juni in der Friedhofskapelle an der Weetzener Landstraße aufgestellt wurde, kann im nächsten Monat erstmals besichtigt werden. Der Termin am Sonntag, 13. August, steht, die genaue Zeit ist aber noch unklar.