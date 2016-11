Bürgermeister Claus Schacht (Mitte) mit den stellvertretenden ehrenamtlichen Bürgermeistern Klaus Pages und Doris Linkhof.© Andreas Zimmer

Hemmingen

Nur noch zwei Stellvertreter für Schacht

In Hemmingen gibt es ab sofort nur noch zwei stellvertretende ehrenamtliche Bürgermeister. Zuvor waren es drei. Damit ziehen Die Unabhängigen Hemminger (DUH) den Kürzeren. Sie wollten Wolf Hatje benennen. Doch SPD und CDU setzten in der Sitzung am Donnerstagabend die Zweierregelung durch.