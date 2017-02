Die frühere Gaststätte wird einem Neubau weichen.© Andreas Zimmer

| Andreas Zimmer

Arnum

Bebauungsplan für die Alte Schmiede beschlossen

„Es ist ein guter Tag für die Stadtentwicklung in Arnum.“ Der Grund für die Freude von CDU-Fraktionschef Ulff Konze: Der Rat hat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen, einen Bebauungsplan für das Gelände an der B3 aufzustellen, auf dem 36 neue, seniorengerechte Wohnungen entstehen sollen.