Hemmingen

Polizei sucht Zeugen nach Auffahrunfall

Eigentlich wollte der Toyotafahrer wohl nur aus der Parkbucht an der Deveser Straße in Hemmingen herausfahren und wenden, doch dabei kann der 69-jähriger Ronnenberger am Samstagabend auch einen Auffahrunfall von zwei anderen Fahrzeugen ausgelöst haben. Die Polizei sucht nun Zeugen.