| Andreas Zimmer

Arnum

Planer stellen Neubau für Supermarkt vor

Die Pläne für den Edeka-Markt an der B3 in Arnum werden öffentlich vorgestellt. Vertreter der Firma Ladage, die den Markt betreiben will, und der Edeka als Partner erläutern sie am Donnerstag, 3. August, im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Hemminger Rathaus.