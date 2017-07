Gleich mehrere Pkw blieben mit ihren Autos in Hemmingen im Hochwasser stecken.© Feuerwehr

Hemmingen

Absperrung umfahren: Pkw bleiben im Wasser stecken

Offenbar konnte ihnen der Weg zur Arbeit nicht schnell genug gehen: Gleich mehrere Autofahrer sind am Freitagmorgen mit ihren Pkw an Absperrungen in Hemmingen vorbeigefahren - und im Hochwasser stecken geblieben. Die Feuerwehr musste sie aus dem Wasser befreien.