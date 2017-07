Absperrung umfahren: Pkw bleiben im Wasser stecken

Hemmingen

Offenbar konnte ihnen der Weg zur Arbeit nicht schnell genug gehen: Gleich mehrere Autofahrer sind am Freitagmorgen mit ihren Pkw an Absperrungen in Hemmingen vorbeigefahren - und im Hochwasser stecken geblieben. Die Feuerwehr musste sie aus dem Wasser befreien.

Hemmingen. Wegen des Hochwassers sind in der Region Hannover etliche Straßen gesperrt - doch das hinderte gleich drei Pkw-Fahrer am Freitagmorgen nicht daran, die Absperrungen in Hemmingen zu ignorieren und auf den Straßen weiterzufahren. Alle drei blieben daraufhin im Hochwasser stecken.

Zunächst traf es um 7.30 Uhr einen Autofahrer, der die Absperr-Baken ignoriert hatte und auf der Dorfstraße zwischen Hannover-Wülfel und Hemmingen-Westerfeld unterwegs war. 150 Meter vor Hemmingen blieb der Fahrer eines BMW im rund einen halben Meter tiefen Wasser stecken. Die Feuerwehr musste ausrücken und den Wagen aus dem Wasser ziehen.

Auf der Brückstraße bei Hemmingen-Westerfeld blieben gleich zwei Autofahrer gegen 8 Uhr im Hochwasser stecken. Eine Frau musste mit ihrem Hyundai von der Feuerwehr aus dem Wasser gezogen werden. Unweit dieser Stelle hatte kurz darauf noch ein weiterer Autofahrer die Absperr-Baken auf der Brückstraße umfahren und wurde ebenfalls durch das Wasser gestoppt.

Feuerwehr warnt vor Umfahren von Absperrungen

Die Feuerwehr und auch die Polizei warnen ausdrücklich davor, Absperr-Baken zu umfahren. Technisch ist das zwar leicht möglich, da immer nur eine Fahrbahn abgesperrt ist. Die andere muss für Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten frei bleiben. Häufig ist nur schwer zu erkennen, wo das Wasser auf der Straße so tief ist, dass ein Pkw darin stecken bleiben kann. "Wir raten definitiv davon ab, die Baken zu umfahren", sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Die Wassertiefe auf den gesperrten Straßen sei noch so ausgeprägt, dass Autos nicht weiterkommen und steckenbleiben würden. Ein Versuch, die gesperrte Straße dennoch zu passieren, kann also folgenschwer enden.

Ob die Fahrer für den Rettungseinsatz finanziell selbst aufkommen müssen, ist noch nicht klar.

Hochwasser erreichte Hemmingen am Donnerstag

Das Hochwasser hatte im Laufe des Donnerstages die Stadt Hemmingen erreicht. Die Feuerwehr wurde zu mehreren Einsätzen gerufen und musste kleine Deiche aus Sandsäcken stapeln. Größere Schäden gab es nach bisherigen Informationen nicht.

Von mic