Die Peter Kühn Band freut sich auf ihren Auftritt in Arnum.© privat

| Tobias Lehmann

Arnum

Peter Kühn Band spielt bei "Rock am See"

Bei "Rock am See" am Sonnabend, 9. September, tritt die Peter Kühn Band auf. Das Sommerfest am Campingplatz am Arnumer See beginnt um 17 Uhr. Die Band spielt ab 18 Uhr eine Auswahl aus Rock, Pop, Schlager und Jazz. Zudem erwartet die Gäste ein Barbecue. Der Eintritt ist frei.