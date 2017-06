Das frühere Jibi-Markt-Gebäude direkt an der B3 wird abgerissen.© Andreas Zimmer

| Andreas Zimmer

Arnum/Hemmingen-Westerfeld

Penny-Markt soll im Dezember eröffnet werden

Die Penny Markt GmbH will im Dezember dieses Jahres ihren zweiten Discounter im Hemminger Stadtgebiet eröffnen. Es gibt bereits einen an der Bundesstraße 3 in Hemmingen-Westerfeld. In Arnum an der B 3 wird ein neuer Markt errichtet.