Die Old Virginny Jazzband spielt im ausverkauften bauhof.© privat

| Andreas Zimmer

Hemmingen-Westerfeld

Old Virginny Jazzband im ausverkauften bauhof

Es ist die Gruppe, die bisher am meisten im bauhof aufgetreten ist und trotzdem: Auch das Konzert am Sonntag war wieder ausverkauft. Spielfreudige Musiker der Old Virginny Jazzband und ein gut gelauntes Publikum ließen das Kulturzentrum in Hemmingen-Westerfeld zu einer Dixieland-Bühne werden.