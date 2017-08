Das Ortsschild von Ohlendorf.© Andreas Zimmer

Hemmingen

Ohlendorfer müssen in Hiddestorf wählen

Die Bundestagswahl am 24. September ist in Hemmingen eine besondere Wahl: Es wird die erste sein, in der nicht mehr in allen Stadtteilen gewählt werden kann. Die Ohlendorfer müssen fortan in Hiddestorf ihre Stimme abgeben. Die Stadtverwaltung bittet dafür um Verständnis.