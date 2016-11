Das Haus diente früher als Gaststätte.© Andreas Zimmer

Arnum

Alte Schmiede: Neuer Entwurf im nächsten Jahr

Vorerst wird es keinen Neubau auf dem Gelände der Alten Schmiede an der B3 in Arnum geben. Die Pläne werden ein weiteres Mal überarbeitet. Es bleibt aber dabei: Die frühere Gaststätte an der Göttinger Straße 48 soll für das neue Gebäude mit Sozialwohnungen abgerissen werden.