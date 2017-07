Die Flüchtlingsunterkunft muss saniert werden und wird als solche nicht mehr benötigt.© Andreas Zimmer

| Andreas Zimmer

Hemmingen-Westerfeld

Erdgeschoss muss komplett saniert werden

Nach dem Feuer im Juni in einer Flüchtlingsunterkunft in Hemmingen-Westerfeld ist das Gebäude weiterhin nicht mehr bewohnbar. Das komplette Erdgeschoss sei zu sanieren, erläuterte Walburga Gerwing, Fachbereichsleiterin in der Stadtverwaltung, auf Anfrage dieser Zeitung.