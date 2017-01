Diese Baumstämme westlich von Hemmingen-Westerfeld zeigen typische Spuren von Biberbissen.© Privat

| Tobias Lehmann

Hemmingen-Westerfeld/Ricklingen

Stammen Bissspuren nahe der B3-neu vom Biber?

Die Biber nagen sich in Richtung B3-neu. An der Stadtgrenze zwischen Hemmingen-Westerfeld und Ricklingen wurden jetzt Bissspuren entdeckt, die vermutlich von dem nach EU-Recht geschützten Tier stammen. Was das für den Bau der Ortsumgehung bedeutet, ist noch unklar.