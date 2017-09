Der neue Nachwuchsleiter bei Hannover 96 Michael Tarnat (Mitte) informiert sich bei Sven Achilles (links) und Claus Schacht über das an der KGS gelebte Konzept Eliteschule des Fußballs und des Sports.© Torsten Lippelt

Hemmingen-Westerfeld

Tarnat würdigt Arbeit an Eliteschule des Sports

Was an der KGS in Hemmingen-Westerfeld in der Kombination von Leistungssport und Lernen geleistet wird, darüber ist Michael Tarnat voll des Lobes. Der 19-fache frühere Fußballnationalspieler und beliebte Ex-Kicker von Hannover 96 hat die Schule am Freitag besucht.