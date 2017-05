Der derzeitige Vorsitzende Reinhard Schütze (von links) präsentiert mit seinen Vorgängern Pastor Günter Braun, Dirk Jüchter und Heinz Wiegmann das Modell des Mausoleums, das Gerhard Bubel vom Bürgerverein rekonstruiert hat.© Stephanie Zerm

Hemmingen

Historiker: Archiv für Mausoleum einrichten

Die Geschichte des Mausoleums und Carl von Altens soll in einem Archiv dokumentiert werden. Das schlägt der Stadtbau-Historiker Sid Auffarth vor. "Am besten im Rathaus oder auch in einem leer stehenden Geschäft", sagte er am Freitagabend in einer Feierstunde zum 30-jährigen Bestehen des Mausoleumsvereins.