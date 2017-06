Hier geht's lang zum Mausoleum. Das Bild entstand in Arnum.© Andreas Zimmer

| Andreas Zimmer

Hemmingen

Mausoleum ist jetzt besser ausgeschildert

Die Besucher können kommen: Die Ruine des Mausoleums in Hemmingen werden sie nun besser finden. An acht Stellen im Stadtgebiet sind Hinweisschilder aufgestellt oder angebracht worden, darunter auch – und das ist neu - an Ortsdurchfahrten.