Auch die Schule in Hemmingen-Westerfeld soll Ganztagsgrundschule werden.© Andreas Zimmer

| Andreas Zimmer

Hemmingen

Ganztagsgrundschulen ab 2018?

Vom neuen Schuljahr an fehlen Hortplätze – in Arnum 33, in Hemmingen-Westerfeld 19 und in Hiddestorf mindestens fünf. In Hiddestorf kommen noch die 20 Kinder hinzu, die vorübergehend im Feuerwehrgerätehaus betreut werden. Die Verwaltung sieht nur noch eine Alternative: die Ganztagsgrundschule.