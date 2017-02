Gelungene Premiere: Die Schauspieler der Leine-Bühne präsentieren das hervorragend inszenierte und spannungsgeladene Theaterstück "Die Vögel" im Jugend-Kultur-Haus in Hemmingen.© Daniel Junker / www.junkerphoto.de

Hemmingen-Westerfeld

Leine-Bühne brilliert mit "Die Vögel"

Mit einer hervorragenden Vorstellung hat die Leine-Bühne am Freitagabend ihre Aufführungen des Theaterstückes "Die Vögel" im Jugend-Kultur-Haus eingeleitet. Zwei Stunden lang dauerte das spannungsgeladene Kammerspiel, in dem drei Personen auf engstem Raum in einer Hütte ausharren müssen.